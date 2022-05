Transfer-Rückpass: 18 Klubs, 18 News

FC Bayern

Sollte Robert Lewandowski die Münchner verlassen, könnte Sasa Kalajdzic dessen Platz im Sturmzentrum einnehmen. Laut ‚Sky‘ war Berater Sascha Empacher am Mittwoch zu einer zweiten Verhandlungsrunde an der Säbener Straße. Intern sind laut ‚Bild‘ aber nicht alle Verantwortlichen von Kalajdzic überzeugt.

Borussia Dortmund

Einiges los diese Woche beim BVB: Cheftrainer Marco Rose musste nach einem Jahr seinen Posten räumen. Torhüter Marwin Hitz wechselt zum FC Basel, Nachfolger wird wohl Alexander Meyer von Jahn Regensburg. Zudem hat Salih Özcan den Medizincheck in Dortmund absolviert. Das berichten diverse Medien übereinstimmend.

Bayer Leverkusen

Neuer Kandidat für die Bayer-Offensive: Laut dem tschechischen ‚iDNES‘ steht der Wechsel von Adam Hlozek von Sparta Prag zur Werkself kurz bevor. Ob es tatsächlich so konkret ist, wird sich zeigen.

RB Leipzig

Kevin Kampl hält den Sachsen die treue. Der 31-jährige Mittelfeldspieler verlängert bis 2024.

#KK44 🤜🤛 #RBLeipzig



Unser Mittelfeldstratege Kevin #Kampl verlängert seinen Vertrag bei uns vorzeitig um ein weiteres Jahr bis 2024 ✍️📝



➡️ https://t.co/f056fMCTRd

Union Berlin

Die Eisernen haben in dieser Woche zweimal auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Am Montag schloss sich Danilho Doekhi von Vitesse Arnheim den Berlinern an, am Dienstag verkündete Union die Verpflichtung von Jamie Leweling (Greuther Fürth).

✍ Kreativität für die Offensive: Jamie #Leweling wechselt an die Alte Försterei#fcunion — 1. FC Union Berlin (@fcunion) May 17, 2022

SC Freiburg

Nach FT-Informationen zeigt Freiburg Interesse an Bamba Dieng von Olympique Marseille. Konkret ist die Sache allerdings noch nicht.

1. FC Köln

Linton Maina wird in der nächsten Saison für den 1. FC Köln spielen. Der 22-Jährige kommt ablösefrei von Hannover 96 und unterschreibt bis 2025.

Hätzlich wellkumme, Linton Maina! 🤝



Der 22-jährige Offensivspieler wechselt ablösefrei von Hannover 96 zum #effzeh und unterschreibt einen Vertrag bis 2025.

Mainz 05

Mainz bindet zwei Leihspieler fest an den Klub: Sowohl bei Delano Burgzorg als auch bei Marcus Ingvartsen wurden die Kaufoptionen gezogen. Darüber hinaus wechselt Maxim Leitsch vom VfL Bochum zu den 05ern.

TSG Hoffenheim

Die Hoffenheimer haben am Dienstag Sebastian Hoeneß vor die Tür gesetzt. Die heißesten Kandidaten auf die Nachfolge des ehemaligen Chefcoachs sind Markus Weinzierl, der bis zuletzt den FC Augsburg trainierte, sowie Ex-Österreich-Coach Franco Foda.

Borussia Mönchengladbach

Lucien Favre steht nach knapp sieben Jahren vor der Rückkehr zu den Fohlen. Der 64-jährige Schweizer soll mit einem Vertrag bis 2024 ausgestattet werden.

Eintracht Frankfurt

Der Europa League-Sieger vermeldet auch Erfolge im Personalbereich. Kurz vor dem Finale in Sevilla verlängerte der auch von Borussia Dortmund umworbene Tuta seinen Vertrag bis 2026. Zudem einigte sich die SGE nach ‚Bild‘-Informationen mit Bochums Stürmer Sebastian Polter.

VfL Wolfsburg

Niko Kovac trainiert die Wölfe ab Sommer. Das berichten die ‚Wolfsburger Allgemeine Zeitung‘ und die ‚Aller-Zeitung‘. Der ehemalige Trainer von Eintracht Frankfurt und Bayern München tritt die Nachfolge von Florian Kohfeldt an und erhält dem Vernehmen nach einen Vertrag bis 2025.

VfL Bochum

Der Revierklub hat laut ‚WAZ‘ bei Keanan Bennetts von Borussia Mönchengladbach angeklopft. Der 23-jährige Flügelspieler aus England verlässt die Fohlen ablösefrei im Sommer.

FC Augsburg

Nach dem Abschied von Markus Weinzierl muss der FCA den Trainerposten neu vergeben. Zu den Kandidaten zählen Enrico Maaßen und Gerhard Struber. Erstgenannter wird von der ‚Bild‘ ins Spiel gebracht, letztgenannter Österreicher von ‚Sport1‘.

VfB Stuttgart

Einiges los in Bad Cannstatt: Die Schwaben kaufen dem FC Arsenal Leih-Innenverteidiger Konstantinos Mavropanos, der bis 2025 unterschreibt und 3,2 Millionen Euro Ablöse kostet. Ebenfalls per Kaufoption wird Abwehrmann Hiroki Ito verpflichtet. Zudem verlängert Sechser Atakan Karazor seinen Vertrag bis 2026.

Der VfB zieht die Kaufoption und verpflichtet Hiroki #Ito dauerhaft. Der Vertrag des japanischen Innenverteidigers ist bis zum 30.06.2025 datiert.

Hertha BSC

Die Alte Dame schnappt sich inmitten der Abstiegssorgen ein großes Talent vom FC Bayern. Der ‚Bild‘ zufolge verlässt Mittelfeldspieler Torben Rhein die Säbener Straße aufgrund fehlender Perspektive und wechselt nach Berlin. Kommende Saison könnte er laut der Boulevardzeitung von Adi Hütter trainiert werden.

Arminia Bielefeld

Innenverteidiger Amos Pieper tauscht Absteiger gegen Aufsteiger. Der deutsche U21-Europameister wechselt von der Arminia zu Werder Bremen. Die Vertragslänge bleibt wie üblich unveröffentlicht.

Greuther Fürth

Der Schweizer Marc Schneider trainiert das Kleeblatt in der kommenden Zweiliga-Spielzeit. Der neue Coach heuert bis Sommer 2024 an und folgt auf Stefan Leitl.