„Ausgeschlossen“: Baumgart-Vertrag ohne Hintertür

Den Bundesliga-Klassenerhalt hat der 1. FC Köln im Sack. Zwar liegen die Geißböcke noch zwei Zähler unter der magischen 40-Punkte-Marke, können rechnerisch aber nicht mehr auf die letzten drei Plätze abrutschen. Am gestrigen Mittwoch dann die nächste erfreuliche Nachricht: Cheftrainer Steffen Baumgart hat seinen Vertrag bis 2025 verlängert.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mindestens zwei Jahre – sollte es bis dahin keinen Grund für eine Trennung geben – steht der 51-Jährige damit noch in FC-Diensten. Und das tut Baumgart mit Haut und Haaren. „Es gibt keine Klausel. Wenn einer kommt, muss er mit dem Verein reden und nicht mit mir. Und ich habe nicht das Gefühl, dass der Verein mit sich reden lässt. Deswegen ist das ausgeschlossen“, stellte der FC-Trainer im Rahmen der Unterschriftsverkündung klar.

Lese-Tipp

Mehrere Angebote: Welcher Bundesligist schnappt sich Pfeiffer?

Also alles Friede, Freude, Eierkuchen am Dom? Nicht ganz, schließlich ist da noch dieses leidige Thema Transfersperre. Baumgart ließ sich vom FIFA-Urteil in seiner Entscheidung aber nicht beeinflussen: „Jeder, der mich kennt, weiß, dass das nichts mit meiner Entscheidung zu tun hat. Ich freue mich auch, hier zu sein, mit der Transfersperre. Selbst mit der Sperre haben wir nächstes Jahr gute Jungs auf dem Platz.“