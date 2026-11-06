Nach dem Rücktritt von Cristiano Ronaldo bei der portugiesischen Nationalmannschaft baut Trainer Jorge Jesus seine Offensive um. Der 72-Jährige nominiert unter anderem zum ersten Mal Durchstarter Gustavo Varela vom AC Monza. Der 21-Jährige steht nach zehn Spielen in dieser Saison bei elf Toren und wird auch von Bundesligisten beobachtet.

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Apropos Bundesliga, aus Deutschland hat es außerdem erneut Fábio Silva in den Kader geschafft. Der 24-Jährige hatte vor knapp zwei Jahren sein Debüt gefeiert, seitdem kam keine Partie mehr hinzu. Schon bei der zurückliegenden Länderspielabstellung wurde er nominiert, blieb aber ohne Einsatz.