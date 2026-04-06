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Bundesliga

Undav fordert Rekordgehalt

von Julian Jasch - Quelle: Sky
Deniz Undav im VfB-Trikot @Maxppp

Deniz Undav (29) erwartet im Zuge einer Verlängerung beim VfB Stuttgart einen ordentlichen Gehaltssprung. Wie ‚Sky‘ berichtet, fordert der DFB-Stürmer ein vereinsinternes Rekordgehalt über sechs Millionen Euro. Aktuell streicht Undav knapp 4,5 Millionen Euro jährlich ein.

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Grundsätzlich sei der VfB dazu bereit, dem Leistungsträger (36 Scorerpunkte) entgegenzukommen. Allerdings wollen die Schwaben darauf achten, das Gehaltsgefüge nicht zu sprengen. Weitere Verhandlungsrunden sind also zu erwarten.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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