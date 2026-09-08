„Sehr, sehr traurig“: Mac Allister hadert ungewöhnlich offen mit Liverpool

Mit ungewöhnlich offenen Worten hat sich Alexis Mac Allister (27) zu seiner Situation beim FC Liverpool geäußert. Auf die Frage, wie groß die Wahrscheinlichkeit auf einen Abgang im Sommer war, antwortete der Mittelfeldmotor auf der Pressekonferenz vor dem Champions League-Spiel gegen Atlético Madrid (Mittwoch, 21 Uhr): „Es bestand natürlich die Möglichkeit, wie jeder weiß.“

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Der argentinische Weltmeister von 2022 führte aus: „Ich habe die Nachricht erhalten, dass der Verein nicht in der Lage ist, mir einen neuen Vertrag anzubieten, was mich sehr, sehr traurig macht, denn jeder kann sehen, dass ich jeden Tag im Training und in den Spielen 100 Prozent für diesen Fußballverein gebe.“ Mac Allisters Kontrakt läuft noch bis 2028.

Der Rechtsfuß bezog sich dabei auch auf seine Mittelfeldkollegen Dominik Szoboszlai (25) und Ryan Gravenberch (24), die in den vergangenen Monaten mit neuen, langfristigen Arbeitspapieren ausgestattet wurden: „Wenn ich zum Beispiel sehe, dass Dominik und Ryan ihre Verträge verlängern, freut mich das, weil sie es verdient haben, aber gleichzeitig macht es mich auch ein bisschen traurig, weil ich meinen nicht bekommen habe.“

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„Natürlich ist noch Zeit, die Fans müssen sich keine Sorgen machen, denn ich werde bis zu meinem letzten Tag hier 100 Prozent geben“, beruhigte Mac Allister die Liverpool-Anhänger und erklärte anschließend mit Blick auf seine Zukunft bei den Reds: „Wir werden sehen, was passiert. Es gab Möglichkeiten, diesen Sommer zu wechseln, aber im Moment glaube ich, dass ich im richtigen Verein bin.“