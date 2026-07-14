Der FC Barcelona könnte Marc Casadó in Saudi-Arabien zu Geld machen. Wie die katalanische ‚Sport‘ berichtet, beschäftigen sich die beiden Erstligisten Al Nassr und Al Ittihad konkret mit dem Sechser, der der Talentschmiede La Masia entspringt. Die mögliche Ablöse wird auf über 30 Millionen Euro taxiert.

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Neben Klubs aus der Premier League soll sich auch Borussia Dortmund mit Casadó beschäftigen. So wurde der 22-jährige Katalane beim Poker um Karim Adeyemi (24) als mögliche Verhandlungsmasse genannt, konkretisiert hat sich diese Spur allerdings nicht. Casadó war bislang ausschließlich für die Blaugrana aktiv, in der abgelaufenen Saison sammelte er 34 Pflichtspieleinsätze.