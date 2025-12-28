Schalke: Umdenken bei Zalazar?

Der FC Schalke 04 möchte Mauro Zalazar offenbar doch nicht dauerhaft abgeben. Wie die ‚WAZ‘ berichtet, streben die Königsblauen eine Leihe des 20-Jährigen an. In der Vergangenheit machte es noch den Anschein, als wollten die Verantwortlichen der Knappen den defensiven Mittelfeldspieler fest verkaufen.

Zalazar war im Sommer 2024 für eine Ablöse von knapp 300.000 Euro aus der U19 des FC Granada nach Gelsenkirchen gewechselt. Seitdem kam der Uruguayer lediglich zweimal für die Profis der Schalker zum Zug und sammelte ansonsten Spielpraxis in der zweiten Mannschaft. Sein Vertrag beim Zweitligisten läuft noch bis Juni 2028.