Bundesliga-Anfrage für Hofmann

Die Zukunft von Jonas Hofmann hätte bei der Bundesligakonkurrenz liegen können. Laut ‚Bild‘ ließ der 34-jährige Offensivspieler von Bayer Leverkusen eine Anfrage von Werder Bremen aber abprallen. Neben den Grün-Weißen soll es auch Interesse aus dem Ausland geben. Eine reizvolle Option war für den Routinier bisher aber noch nicht dabei.

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Deshalb deutet vieles darauf hin, dass Hofmann seinen bis 2027 datierten Arbeitsvertrag erfüllt und auch in der kommenden Spielzeit der Werkself angehört. In einem persönlichen Gespräch mit Neu-Trainer Carles Martínez gab es zuletzt Lob für Hofmann, so die Boulevardzeitung. Dementsprechend wird man von Seiten des Klubs wohl jede Entscheidung des gebürtigen Heidelbergers akzeptieren.