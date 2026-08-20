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Bundesliga

Bundesliga-Anfrage für Hofmann

von Dominik Schneider - Quelle: Bild
1 min.
Jonas Hofmann im Bayer-Dress @Maxppp

Die Zukunft von Jonas Hofmann hätte bei der Bundesligakonkurrenz liegen können. Laut ‚Bild‘ ließ der 34-jährige Offensivspieler von Bayer Leverkusen eine Anfrage von Werder Bremen aber abprallen. Neben den Grün-Weißen soll es auch Interesse aus dem Ausland geben. Eine reizvolle Option war für den Routinier bisher aber noch nicht dabei.

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Deshalb deutet vieles darauf hin, dass Hofmann seinen bis 2027 datierten Arbeitsvertrag erfüllt und auch in der kommenden Spielzeit der Werkself angehört. In einem persönlichen Gespräch mit Neu-Trainer Carles Martínez gab es zuletzt Lob für Hofmann, so die Boulevardzeitung. Dementsprechend wird man von Seiten des Klubs wohl jede Entscheidung des gebürtigen Heidelbergers akzeptieren.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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