Stuttgart: Wehrle verrät Undav-Plan

Der VfB Stuttgart schiebt die Vertragsgespräche mit Deniz Undav vorerst auf. Vorstandsvorsitzender Alexander Wehrle erklärt in der ‚Bild‘ den Zeitplan für die Verhandlungen: „Deniz hat eine sehr gute Quote und ist ein entscheidender Faktor für uns. Er ist auf und neben dem Platz für uns ein ganz wichtiger Spieler. Wir sind mit Deniz und seinem Management im regelmäßigen Austausch. Aktuell fokussieren wir uns aber auf das Saisonfinale. Deswegen werden wir die wertschätzenden Gespräche nach der Saison intensivieren.“

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Der Vertrag des 29-jährigen Nationalstürmers läuft im Sommer 2027 aus. Mit 23 Torbeteiligungen (18 Tore, fünf Assists) in 25 Bundesligaeinsätzen gehört Undav zu den torgefährlichsten Spielern im deutschen Fußballoberhaus, spielt seine bisher stärkste Saison im VfB-Trikot. Das befördert den Knipser in eine gute Verhandlungsposition, weshalb die Stuttgarter bei einer Verlängerung wohl ein vereinsinternes Rekordgehalt zahlen müssten. Im Raum stehen rund sechs Millionen Euro Jahresgehalt.