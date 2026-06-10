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Bundesliga

Neue Wechseloptionen für Leite

von David Hamza - Quelle: Diego Otero
Diogo Leite bei der Saisoneröffnung @Maxppp

Diogo Leite (27) öffnen sich womöglich Türen nach Spanien und Italien. Celta Vigo und der FC Bologna zeigen Interesse an einer Verpflichtung des ablösefreien Innenverteidigers, berichtet der spanische Journalist Diego Otero.

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Auch Klubs aus der Türkei, Deutschland und England sollen ein Auge auf Leite geworfen haben. Der portugiesische Linksverteidiger verlängert seinen auslaufenden Vertrag bei Union Berlin nicht. Vor vier Jahren war er vom FC Porto an die Alte Försterei gekommen.

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