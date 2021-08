Neuer Klub für Kachunga

Elias Kachunga (29) setzt seine Karriere in der dritten englischen Liga fort. Der gebürtige Kölner unterschreibt einen Zweijahresvertrag bei den Bolton Wanderers. Eine Ablöse wird nicht fällig, Kachungas Vertrag bei Sheffield Wednesday lief Ende Juni aus.

Für den Zweitligisten kam der Stürmer in der vergangenen Saison zu 29 Pflichtspieleinsätzen, in denen er einen Treffer erzielte. In Deutschland hatte Kachunga einst für Borussia Mönchengladbach, den VfL Osnabrück, Hertha BSC, den SC Paderborn und den FC Ingolstadt gespielt.

🔷 𝗞𝗔𝗖𝗛𝗨𝗡𝗚𝗔 𝗜𝗦 𝗔 𝗪𝗔𝗡𝗗𝗘𝗥𝗘𝗥 🔷



✍️🏻 We are delighted to announce the signing of Elias Kachunga on a two year deal.#BWFC 🐘🏰