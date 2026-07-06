Nürnberg verhandelt mit Telalovic-Käufer

Der 1. FC Nürnberg hat offenbar eine Transfer-Lösung für Stürmer Semir Telalovic gefunden. Wie ‚Sky‘ berichtet, will Drittligist Rot-Weiss Essen den 26-Jährigen, der unter Club-Trainer Miroslav Klose keine Rolle spielt, an Bord holen. Konkrete Gespräche seien bereits in vollem Gange.

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In der vergangenen Saison lief Telalovic leihweise für Arminia Bielefeld auf. 14 Spiele und zwei Tore reichten den Ostwestfalen aber nicht, um die Kaufoption zu aktivieren. Wie ‚Sky‘ ausführt, soll der Rechtfuß auch bei Klubs aus LaLiga 2, der Eredivisie und Polen auf dem Zettel stehen.