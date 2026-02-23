Bilanz des Grauens: Es wird eng für Polanski

Nur noch drei Punkte trennen Borussia Mönchengladbach von einem direkten Abstiegsplatz. Die 1:2-Niederlage beim SC Freiburg am gestrigen Sonntag bedeutet zugleich das siebte sieglose Spiel in Folge und zeigt vor allem eins: Der Trainereffekt nach der Einstellung des vereinsinternen Trainer-Wunderkinds Eugen Polanski ist mittlerweile komplett verpufft.

Der 39-Jährige wirkt zunehmend ratlos an der Seitenlinie und muss ansehen, wie seine Mannschaft in einem Spiel nach dem anderen katastrophale Fehler begeht – und vor allem keine Punkte holt. Bisher gelang kein Sieg in der gesamten Rückrunde, in den vergangenen zehn Spielen wurde lediglich ein Dreier geholt. Ist Polanski so noch haltbar?

Schlechter als Seoane

Seit dem starken Zwischenhoch im Spätherbst mit vier Siegen aus fünf Spielen läuft bei der Borussia nicht mehr viel. Die Gesamtbilanz des jungen Coaches ist mittlerweile schlechter als die seines Vorgängers Gerardo Seoane, der bei den Fans im Borussia-Park nicht gut gelitten war und den Klub sukzessive verschlechtert hatte. Holte Seoane im Schnitt 1,13 Punkte, sind es bei Polanski nur noch 1,05. Die Bilanz eines Absteigers?

Noch will der Verein an dem Ex-Profi festhalten, Sportvorstand Rouven Schröder sprach seinem Coach nach dem Freiburg-Spiel via ‚DAZN‘ eine Jobgarantie aus. Doch es klingt stark danach, als sei diese eher vorläufiger Natur: „Er hat das volle Vertrauen. Er wird alles dafür tun, die Mannschaft bestmöglich gegen Union Berlin einzustellen. Wenn wir es ihm nicht zutrauen würden, würden wir handeln.“

Mannschaft in der Pflicht

Am kommenden Samstag (15:30 Uhr) empfangen die Fohlen die Unioner im Borussia Park. Die letzte Chance für Polanski? Sportchef Schröder versucht immerhin parallel den Druck vom Trainer und die Mannschaft mehr in die Pflicht zu nehmen.

„Am Ende sind wir alle, vor allem die Spieler, gefragt, die Dinge gut umzusetzen. Es geht jetzt darum, den Finger in die Wunde zu legen. Aber auch, den Jungs das Vertrauen auszusprechen. Das ist Leistungssport. Nur mit dem Dampfhammer draufzuhauen, ist definitiv keine Lösung“, so Schröder.

Endspiel gegen Union?

Am Ende geht es jedoch auch um Schröder selbst und darum, dass er den Verein in die richtige Richtung lenkt. Ein Abstieg ist keine Option, daher muss der Turnaround her. Die Forderung ist klar: „Den Willen kann ich meiner Mannschaft sicher nicht absprechen, aber es ist ein Ergebnissport – und die Ergebnisse bekommen wir aktuell nicht. Wir wissen, dass die Tabellensituation gefährlich ist, und wissen auch, was wir in den nächsten Spielen zeigen müssen.“

Die Aufgabenstellung für den Trainer im Hinblick auf das Spiel gegen Union ist ebenfalls klar: „Am Ende ist es egal, wie wir spielen – wir müssen jetzt Ergebnisse liefern.“ Sollte dies nicht geschehen, wird es trotz Jobgarantie für Polanski sehr eng werden.