Klopp trifft Völler-Entscheidung

Jürgen Klopp möchte beim DFB gerne mit Rudi Völler zusammenarbeiten. Laut ‚Bild‘ hat der designierte neue Bundestrainer bereits mit Völler telefoniert und dem DFB-Sportdirektor mitgeteilt, dass er ihn gerne in seiner aktuellen Funktion behalten würde. Der 66-Jährige soll demzufolge beim Neuaufbau des deutschen Fußballs ein wichtiger Grundstein sein.

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In der Folge der bitteren Niederlage der deutschen Mannschaft Anfang der vergangenen Woche im Sechzehntelfinale gegen Paraguay (4:5 n.E.) hatte sich Völler Bedenkzeit erbeten, um sich trotz seines laufenden Vertrags bis 2028 Gedanken über seine Zukunft machen zu können.

Watzke wirbt ebenfalls für Verbleib

Erst am gestrigen Abend hatte DFB-Vize Hans-Joachim Watzke sich ebenfalls für einen Verbleib des Sportdirektors ausgesprochen. Laut ‚Bild‘ geht die Tendenz in Richtung Weitermachen, die Entscheidung soll am heutigen Dienstagnachmittag verkündet werden.

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Die kommende Europameisterschaft 2028 in England, Schottland, Wales und der Republik Irland wäre dann das letzte Turnier für Völler. Dieser hat bereits im Vorfeld seiner zurückliegenden Verlängerung klargemacht, dass er seine Funktionärskarriere anschließend beenden möchte.