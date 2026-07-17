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La Liga

200 Millionen: Atlético trifft Alvarez-Entscheidung

Die Gerüchte um einen Abgang von Julián Alvarez von Atlético Madrid reißen nicht ab. Das hat die Rojiblancos zu einem klaren Statement veranlasst.

von Dominik Sandler - Quelle: atleticodemadrid.com
1 min.
Julian Alvarez an der Eckfahne @Maxppp

Der FC Barcelona, Real Madrid, der FC Arsenal: Drei Schwergewichte, die in diesem Sommer unbedingt Julián Alvarez verpflichten wollen. Der Argentinier selbst hat seinen Wechselwunsch bei Atlético Madrid bereits hinterlegt, die Rojiblancos bislang allerdings beständig betont, dass ein Transfer nicht zur Debatte stehe.

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Jetzt geht der spanische Hauptstadtklub sogar noch einen Schritt weiter. CEO Miguel Ángel Gil hat in einem offiziellen Statement Bezug auf einen möglichen Transfer von Alvarez genommen. Gil wörtlich: „Ich habe absolut keinen Zweifel, dass Atlético der richtige Ort auf der Welt für Julián ist und dass Julián der perfekte Mittelstürmer für Atlético Madrid ist. Wir wollen ihn behalten. Meine Position ist klar, die Position des Vereins ist klar. Wir haben das dem Spieler, seinen Vertretern und dem Präsidenten von Barcelona mitgeteilt.“

Andere Priorität für Alvarez

Barça-Präsident Joan Laporta hatte erst kürzlich betont, dass das auf den Tisch gelegte Angebot „nicht unbegrenzt gültig“ sei. Gil sagt dazu: „Meine einzige Antwort darauf ist, dass unsere Antwort unbegrenzt ist.“ Diese Antwort ist Ablehnung. „Wir haben ein Angebot von 100 Millionen Euro abgelehnt und wir werden auch eines von 150 Millionen oder sogar 200 Millionen Euro nicht annehmen.“

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Damit schließt sich fürs Erste wohl auch die Tür für die Gunners, die bis zu 105 Millionen bieten wollten. Noch offen ist, wie Alvarez die klare Kante seines Klubs aufnimmt. Vertraglich ist der 26-Jährige noch bis 2030 an Atleti gebunden. Vor dem WM-Finale gegen Spanien am Sonntag (21 Uhr) hat der Angreifer aber wohl andere Gedanken im Kopf.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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