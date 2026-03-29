Gerade erst zurück: Alajbegovic schon wieder weg?

Erst am Freitag bestätigte Bayer Leverkusen die Verpflichtung von Kerim Alajbegovic. Der Bosnier war im vergangenen Sommer für zwei Millionen Euro nach RB Salzburg verkauft worden, die Werkself machte nun von einer Rückkaufoption Gebrauch, die eine Ablösesumme von acht Millionen Euro nach sich zieht. Die Rückkehr unter das Bayer-Kreuz könnte jedoch lediglich ein Zwischenstopp für den 18-Jährigen werden, denn das Offensiv-Talent ist international heiß begehrt.

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Alajbegovic kann sich im Sommer seinen nächsten Arbeitgeber weitestgehend aussuchen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, haben finanzstarke Klubs aus England ihren Hut in den Ring geworfen. Konkurrenz erhalten sie von spanischen Spitzenvereinen sowie von Benfica und Sporting Lissabon. Vater Semin Alajbegovic heizt die Gerüchte weiter an: „Viele Vereine sind an Kerim interessiert.“

Im Winter scheiterten AS und Lazio Rom bereits mit Offerten in Höhe von 25 Millionen Euro. Auch der FC Bayern ließ den Flügelspieler in der Vergangenheit neben Juventus Turin und dem AC Mailand beobachten. Ein Verbleib in Leverkusen ist jedoch nicht ausgeschlossen, schließlich hat der Shootingstar einen langfristigen Vertrag bis 2031 unterschrieben. Alajbegovic senior hebt zudem das gute Verhältnis zur Vereinsführung hervor: „Wir haben bewusst den Weg mit Bayer Leverkusen eingeschlagen. Unser Verhältnis zum Verein und zu den Verantwortlichen Kim Falkenberg, Simon Rolfes und Fernando Carro ist super.“

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Alajbegovic durfte in dieser Spielzeit erstmals Profifußball spielen und überzeugte auf Anhieb. Für RB Salzburg steuerte er in 36 Pflichtspielen bisher elf Tore und drei Vorlagen bei. Auch für Bosnien und Herzegowina lief er schon siebenmal auf. Im WM-Qualifikationsspiel gegen Wales (5:3) zeigte er sein bisher bestes Spiel für sein Heimatland. Nach seiner Einwechslung bereitete er den Ausgleichstreffer von Edin Dzeko (40) vor, ehe er im Elfmeterschießen den entscheidenden Strafstoß verwandelte. Am Dienstag hat er gegen Italien (20:45 Uhr) die Gelegenheit, seine Debütsaison mit der WM-Qualifikation zu vergolden.