Neues Angebot für Kolo Muani im Anflug

Paris St. Germain wird heute mit einer zweiten Offerte für Randal Kolo Muani bei Eintracht Frankfurt vorstellig. Das entsprechende Angebot kündigt die ‚L’Équipe‘ an, verrät aber nicht, in welchen Sphären es sich bewegen wird. Am Wochenende hatte die SGE eine Offerte über rund 65 Millionen Euro abgelehnt. Sportvorstand Markus Krösche bestätigte dies ‚DAZN‘ und fügte an: „Das Angebot entspricht nicht unseren Erwartungen.“

Die Eintracht fordert bis zu 100 Millionen für ihren Starstürmer, der sich nach FT-Informationen bereits mit PSG einig ist und seinen Wechselwunsch intern hinterlegt hat. Ungeachtet dessen schoss Kolo Muani sein Team am gestrigen Sonntag zum 1:0-Sieg im Derby gegen den SV Darmstadt 98. Erst vor einem Jahr war der 24-jährige Angreifer ablösefrei vom FC Nantes gekommen – nun winkt ein sattes Transferplus.