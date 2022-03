Abramovich nicht mehr Chelsea-Direktor

Die Premier League reagiert nun offiziell auf die Sanktionen durch die britische Regierung gegen Roman Abramovich. Wie der Ligaverband offiziell verkündet, wurde der Russe als Direktor des FC Chelsea abgesetzt.

Erst gestern war verfügt worden, dass der Klub keine Transferaktivitäten mehr ausüben darf. Auch Verträge mit Spielern oder Ticketverkäufe sind untersagt. Chelsea darf aber weiterhin am Spielbetrieb teilnehmen.

Following the sanctions by the UK Government, the Premier League Board has disqualified Roman Abramovich as a Director of Chelsea Football Club



The Board’s decision does not impact on the club’s ability to train and play its fixtures.



Full statement:️ https://t.co/O65T4qk50O pic.twitter.com/0jtMnZLKCg