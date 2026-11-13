Überraschung: Maza vor schneller Unterschrift
Ibrahim Maza hat bei Bayer Leverkusen eine starke Entwicklung genommen. Nun hat der 20-Jährige offenbar eine Entscheidung über seine Zukunft getroffen.
Ibrahim Maza gehört zu den vielversprechendsten Talenten in Europa. Nicht ohne Grund wurde der 20-Jährige daher zuletzt mit Paris St. Germain in Verbindung gebracht. Die Pariser nahmen jedoch vorerst Abstand von einer Verpflichtung.
Das hat Maza offenbar dazu veranlasst, eine Zukunftsentscheidung pro Bayer Leverkusen zu treffen. Die ‚Bild‘ berichtet, dass sich die Vertragsgespräche zwischen den Parteien auf der Zielgeraden befinden. Mit einer Unterschrift sei noch vor Weihnachten zu rechnen.
Wichtige Details enthüllt
Einige Details seien noch auszuarbeiten, die grundlegenden Vertragsinhalte wurden dem Bericht zufolge aber schon geklärt. Der aktuell bis 2030 befristete Vertrag werde um ein Jahr bis 2031 verlängert, eine Ausstiegsklausel sei nicht im neuen Arbeitspapier enthalten.
Mazas Gehalt soll von 2,5 Millionen Euro pro Jahr auf vier Millionen Euro steigen. In diesem Zuge sichert sich der technisch so versierte Offensivmann bei der Unterschrift einen Bonus von vier Millionen Euro, der über die Vertragslaufzeit ausgezahlt werden könnte.
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