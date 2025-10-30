Menü Suche
Ligue 1

PSG: Große Sorgen um Doué

von Dominik Sandler
1 min.
Desiré Doué ist gegen den FC Lorient voll im Fokus @Maxppp
Lorient 1-1 PSG

Der französische Meister Paris St. Germain muss wohl für längere Zeit auf Angreifer Desiré Doué verzichten. Der 20-Jährige wurde am gestrigen Mittwoch beim Spiel gegen den FC Lorient (1:1) nach etwas mehr als einer Stunde mit einer Trage vom Feld gebracht. Französischen Medienberichten zufolge hat der Flügelspieler eine schwerere Muskelverletzung erlitten.

Auf Bildern ist zu sehen, wie Doué das Stadion auf Krücken verlässt. „Ich weiß es nicht, ich bin kein Arzt, aber es sind keine guten Nachrichten. Ich habe die Bilder nicht gesehen“, sagte Luis Enrique im Anschluss an die Partie. In einer Woche empfängt PSG den FC Bayern zum Champions League-Duell im Parc des Princes, Doué wird dann voraussichtlich nicht mit von der Partie sein.

veröffentlicht am
