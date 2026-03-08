Stadionsprecher-Skandal beim FC | Ex-Bayer Diaby zum BVB?

Fassung verloren

Die 1:2-Niederlage des 1. FC Köln gegen Borussia Dortmund brachte reichlich Gesprächsstoff mit sich. Die Rote Karte gegen Jahmai Simpson-Pusey erhitzte ebenso die Kölner Gemüter wie ein nicht gegebener Elfmeter in der Nachspielzeit. Stadionsprecher Michael Trippel ließ seinem Frust schon während des Spiels am Stadionmikrofon freien Lauf.

„Pfui! Widerlich!“, brüllte Trippel beim Platzverweis in Folge einer VAR-Entscheidung ins Mikrofon. Unmittelbar nach Abpfiff wandte er sich abermals an die Fans: „Ich werde wahrscheinlich richtig Ärger kriegen, aber ich muss es loswerden: In der 95. Minute gab es ein klares Handspiel im Dortmunder Strafraum und das guckt sich noch nicht mal einer an.“

Sportgeschäftsführer Thomas Kessler beorderte Trippel direkt zum Rapport, wie er gegenüber ‚Sky‘ ankündigte: „Das ist eine Thematik, die gefällt mir nicht. Wir wollen nicht über den Stadionsprecher den Schiedsrichter bewerten. Dafür gibt es Menschen im Klub, dazu gehört er nicht. Da werden wir sicherlich im Nachgang noch drüber sprechen.“ Gut möglich, dass sich auch der DFB noch einschalten wird.

Dortmund oder Leipzig?

Als Moussa Diaby noch für Bayer Leverkusen auflief, zählte er zu den aufregendsten Flügelspielern der Bundesliga. In der Folge zog es den Linksfuß 2024 aber nicht etwa zu einem Topklub, sondern für 60 Millionen Euro in die Wüste zu Al Ittihad. Inzwischen liebäugelt Diaby mit einer Europa-Rückkehr. Sogar zu einem Bundesliga-Comeback könnte es einem Bericht zufolge kommen.

Das Portal ‚Fussballdaten.de‘ berichtet unter Verweis auf eigene Informationen, dass sowohl Borussia Dortmund als auch RB Leipzig Interesse an dem 26-Jährigen haben. Mit den Schwarz-Gelben sollen sogar bereits erste Gespräche stattgefunden haben. Die mögliche Ablöse schätzt das Portal auf bis zu 40 Millionen Euro. Wirbelt der Franzose bald wieder in der Bundesliga?