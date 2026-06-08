„Würde mich dort gerne beweisen“: Brisanter Vorstoß bei Kaminski

Sieben Treffer und fünf Vorlagen in 34 Bundesligapartien veranlassten den 1. FC Köln dazu, die Kaufoption für Jakub Kaminski (24) zu ziehen. 5,5 Millionen Euro Ablöse flossen an den VfL Wolfsburg, zeitnah winkt den Kölnern möglicherweise ein fettes Transferplus.

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Kaminskis neuer Vertrag beinhaltet eine Ausstiegsklausel von mehr als 20 Millionen Euro. Und ein erster potenzieller Interessent bringt sich anscheinend in Stellung. Der polnische Journalist Mateusz Borek berichtet bei ‚Kanal Sportowy‘, dass Brighton & Hove Albion die Angel nach dem umtriebigen Angreifer ausgeworfen hat.

Brisant: Die Seagulls waren zuletzt schon intensiv an Teamkollege Said El Mala (19) dran, bissen sich an den Ablöseforderungen der Kölner aber die Zähne aus. Zudem haben die Engländer gerade erst 30 Millionen für Rechtsaußen Zadok Yohanna (18) an AIK Solna überwiesen, für die potenzielle neue Flügelzange könnte Brighton also 50 Millionen ausgeben.

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„Ich würde mich dort gerne beweisen“

Kaminski selbst müsste von dem Deal womöglich kaum überzeugt werden. Gegenüber ‚Kanal Sportowy‘ gibt der Pole (31 Länderspiele) zu Protokoll: „Mal sehen, was passiert. Das Transferfenster geht lange, das wird sich hinziehen. Wir werden sehen, ob Interesse besteht oder nicht. Es hängt davon ab, welche Optionen es gibt, ob ich damit zufrieden bin und ob es für mich ein Schritt nach vorne ist. Momentan bin ich Spieler bei Köln, ich habe vier Jahre Vertrag.“

„Wenn sich die Chance bietet, einen Schritt nach vorne zu machen, ist es ganz natürlich, dass jeder Fußballer diesen Schritt gehen wird. Mein Traum war es immer, in der Bundesliga zu spielen, aber nach 104 Spielen und vier Spielzeiten ist mein nächster Traum die Premier League. Das ist die beste Liga der Welt, ich würde mich dort gerne beweisen und meine Kräfte messen“, macht der Rechtsfuß keinen Hehl aus seinem Wunschziel. Die ‚Bild‘ schlussfolgert: Kaminski wolle Köln in diesem Sommer in Richtung England verlassen – womöglich ja in Richtung Brighton.