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Premier League

Mainoo kurz vor der Unterschrift

von Martin Schmitz - Quelle: Fabrizio Romano
Kobbie Mainoo klatscht @Maxppp

Kobbie Mainoo hat sich nach langen Verhandlungen mit Manchester United auf eine Vertragsverlängerung geeinigt. Das berichtet Fabrizio Romano. Der neue Deal sei bis 2031 befristet und beinhalte eine signifikante Gehaltssteigerung für den 21-Jährigen. Die Unterschrift soll womöglich noch in dieser Woche erfolgen.

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Mainoos aktueller Vertrag im Old Trafford läuft 2027 aus. Nach einer schweren Phase unter Ex-Coach Rúben Amorim hat der englische Nationalspieler unter dem aktuellen United-Trainer Michael Carrick wieder in die Spur gefunden und ist Stammspieler im zentralen Mittelfeld.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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