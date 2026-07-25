Klare Kampfansage: Droht Bayern-Zoff mit Palhinha?

Einige Vereine wurden in den vergangenen Wochen schon mit der Verpflichtung von João Palhinha in Verbindung gebracht. In den Plänen des FC Bayern spielt der portugiesische Mittelfeldspieler keine Rolle mehr. Sportdirektor Christoph Freund bestätigte im Rahmen des Testspiels gegen die SV Wehen Wiesbaden (1:2), dass Sacha Boey (25) und Palhinha darüber Bescheid wüssten, dass nicht mehr mit ihnen geplant wird.

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Im Anschluss an die Partie überraschte Palhinha jedoch mit einer klaren Ansage gegenüber der ‚Abendzeitung‘: „Der Plan ist, meine Position hier zu behalten.“ Das dürfte an der Säbener Straße für Verwunderung sorgen – auch wenn der 37-fache Nationalspieler noch einen bis 2028 gültigen Vertrag besitzt.

Im Vorbereitungskick gegen die unterklassigen Hessen durfte der wuchtige Sechser eine Halbzeit lang seinem Beruf im Trikot des deutschen Rekordmeisters nachgehen. Dass das auch in der Bundesliga-Saison 2026/27 so passieren wird, galt bislang als nahezu ausgeschlossen. Da gehen die Perspektive des Spielers und des Vereins offenbar etwas auseinander.