Entscheidung gefallen: Union will Meistertrainer holen

Nach einer durchwachsenen Saison und einer viel beachteten Interimstätigkeit von Marie-Louise Eta als erster Trainerin der Bundesliga sucht der 1. FC Union Berlin für die neue Saison einen neuen Cheftrainer. Mehrere Kandidaten werden rund um die Alte Försterei gehandelt. Intern herrscht nun offenbar Klarheit.

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Mehr noch: Wie ‚Sky‘ berichtet, haben sich Sportgeschäftsführer Horst Heldt und Union-Präsident Dirk Zingler auf Mauro Lustrinelli geeinigt und befinden sich mit dem Schweizer bereits in „weit fortgeschrittenen Gesprächen“. Der frischgebackene Meistertrainer des FC Thun könne sich ein Engagement in der Hauptstadt sehr gut vorstellen.

Einigung mit Thun steht noch aus

Anfang Mai hatte der 50-Jährige mit dem Aufsteiger sensationell den Titel in der Super League eingefahren und wird nicht erst seitdem von einigen Klubs aus dem europäischen Ausland umworben. Bereits im Winter waren auch mehrere Bundesligisten an Lustrinelli dran, dieser wollte die Saison jedoch auf alle Fälle mit Thun beenden.

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Beim Klub aus dem Berner Oberland steht der Erfolgstrainer seit 2022 und noch bis 2028 unter Vertrag. Zwischen beiden Klubs stehen also noch Verhandlungen über eine Ablöse an.