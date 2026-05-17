Menü Suche
Kommentar 5
Bundesliga

Entscheidung gefallen: Union will Meistertrainer holen

Union Berlin will in der kommenden Saison wieder erfolgreicheren Fußball spielen und möchte dieses Unterfangen mit einem frischgebackenen Meistertrainer angehen. Intern ist die Entscheidung über den Nachfolger von Marie-Louise Eta gefallen und auch die Verhandlungen laufen in die richtige Richtung.

von Martin Schmitz - Quelle: Sky
1 min.
Horst Heldt sucht den perfekten Trainer für Union Berlin @Maxppp

Nach einer durchwachsenen Saison und einer viel beachteten Interimstätigkeit von Marie-Louise Eta als erster Trainerin der Bundesliga sucht der 1. FC Union Berlin für die neue Saison einen neuen Cheftrainer. Mehrere Kandidaten werden rund um die Alte Försterei gehandelt. Intern herrscht nun offenbar Klarheit.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mehr noch: Wie ‚Sky‘ berichtet, haben sich Sportgeschäftsführer Horst Heldt und Union-Präsident Dirk Zingler auf Mauro Lustrinelli geeinigt und befinden sich mit dem Schweizer bereits in „weit fortgeschrittenen Gesprächen“. Der frischgebackene Meistertrainer des FC Thun könne sich ein Engagement in der Hauptstadt sehr gut vorstellen.

Einigung mit Thun steht noch aus

Anfang Mai hatte der 50-Jährige mit dem Aufsteiger sensationell den Titel in der Super League eingefahren und wird nicht erst seitdem von einigen Klubs aus dem europäischen Ausland umworben. Bereits im Winter waren auch mehrere Bundesligisten an Lustrinelli dran, dieser wollte die Saison jedoch auf alle Fälle mit Thun beenden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Beim Klub aus dem Berner Oberland steht der Erfolgstrainer seit 2022 und noch bis 2028 unter Vertrag. Zwischen beiden Klubs stehen also noch Verhandlungen über eine Ablöse an.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (5)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Super League
Union Berlin
Thun
Mauro Lustrinelli

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Super League Super League
Union Berlin Logo 1. FC Union Berlin
Thun Logo Thun
Mauro Lustrinelli Mauro Lustrinelli
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert