Sommer-Transfers: „Verunsicherung“ bei den Bayern-Stars

Holt der FC Bayern im Sommer Randal Kolo Muani (24) an Bord? Oder wird es ein anderer Star-Stürmer? Wie viel Geld ist den Münchnern der kampfstarke Sechser wert, den Thomas Tuchel so gerne in seinem Kader sehen würde?

Klar ist nur: Man blickt auf eine schwache Saison zurück, die wohl ohne jeglichen Titel enden wird. Aber selbst dann, wenn der BVB am letzten Spieltag doch noch patzen sollte, wird bei den Bayern alles auf den Prüfstand gestellt. „Immer mehr Spieler spüren eine gewisse Verunsicherung“, berichtet der ‚kicker‘ in seiner heutigen Printausgabe.

Die Stars „stellen sich die Fragen: Bin ich hier noch sicher? Will ich wirklich beim Rekordmeister bleiben?“ Nur wenige Spieler hätten bislang die Garantie bekommen, dass in den kommenden Jahren auf sie gesetzt wird.

Wer wackelt?

Als Verkaufskandidaten unter den prominenteren Akteuren wurden bislang Sadio Mané (31) und Serge Gnabry (27) gehandelt. Darüber hinaus liebäugelt Lucas Hernández (27) nach FT-Informationen mit einem Abschied. Der Innenverteidiger wird von Paris St. Germain umgarnt.

Gedanken um seine künftige Rolle machen dürfte sich beispielsweise auch Leon Goretzka (28), sollte tatsächlich ein Star der Marke Declan Rice (24) verpflichtet werden. Und was ist mit Benjamin Pavard (27), dessen Wechselwunsch zwar nicht mehr so akut wie noch vor Monaten ist, der allerdings ebenso wie Hernández nur noch bis 2024 gebunden ist.