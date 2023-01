Darmstadt verleiht Leipold

https://www.sv98.de/home/lilien/aktuelles/details/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=9569&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=d1ffc65dd9c78f7ad0add70c6ebe4679

Leipold auf Leihbasis nach Würzburg

André Leipold wird in der Rückrunde für die Würzburger Kickers auflaufen: Der Offensivspieler schließt sich dem Regionalligisten per Leihe an.