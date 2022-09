VfB: Zwei neue Stürmer im Anflug?

Jetzt geht alles ganz schnell: Wenige Stunden vor Ablauf der Transferfrist macht der VfB Stuttgart Nägel mit Köpfen und zurrt die Verpflichtung eines neuen Stürmers fest. Ludovic Ajorque kommt nach Informationen von ‚Sport1‘ von Racing Straßburg nach Cannstatt. Der 28-Jährige absolviert demnach zur Stunde den Medizincheck beim VfB.

Unter der Anzeige geht's weiter

Für den Franzosen greifen die Stuttgarter tief in die Tasche. Die Ablöse beträgt neun Millionen Euro. Zwei weitere Millionen können als Bonuszahlungen folgen. Ajorque soll beim Bundesligisten Sasa Kalajdzic ersetzen. Der Österreicher hatte sich zu den Wolverhampton Wanderers verabschiedet.

Ajorque war vor vier Jahren von Clermont Foot nach Straßburg gewechselt. Seitdem schoss er 50 Tore in 143 Spielen für den französischen Erstligisten. 19 Treffer legte der 1,97-Mann auf. Auch Hertha BSC war an Ajorque dran.

Kommen zwei Neue?

Eine andere heiße Spur führt gleichzeitig zu Serhou Guirassy. Der ehemalige Kölner steht aktuell bei Stade Rennes unter Vertrag. Wie der ‚kicker‘ berichtet, soll auch Guirassy auf dem Weg zum Medizincheck in Stuttgart sein. Der 26-Jährige traf in der Vorsaison neunmal in 26 Ligaspielen.

FT-Meinung