Bundesliga-Konkurrenz: Hohes Preisschild für Puertas

Dass der SV Werder Bremen Leihspieler Cameron Puertas am liebsten halten würde, ist kein Geheimnis. „Nach wie vor würden wir Cam gerne verpflichten, aber es gibt noch keine Signale aus Saudi-Arabien“, stellte Geschäftsführer Profifußball Clemens Fritz Ende Juni klar.

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Inzwischen gibt es der ‚Bild‘ zufolge neue Signale von Stammverein Al Qadsiah, die für Werder jedoch nicht erfreulich sind. Laut dem Boulevardblatt fordert der Wüstenklub zehn Millionen Euro für Puertas. Zu viel für Werder, das die Kaufoption in dieser Höhe verstreichen ließ.

Der Mittelfeldallrounder selbst möchte zwar fest nach Bremen wechseln, ist aber auch offen für andere Vereine, sollte Werder keine Einigung mit Al Qadsiah erzielen können. Danach sieht es nach aktuellem Stand nicht aus.

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Bundesliga-Verbleib?

Nach Informationen der ‚Bild‘ erkundigten sich zuletzt mehrere Premier League-Vertreter sowie Bundesligisten nach Puertas, dessen Vertrag im kommenden Sommer ausläuft. Gut möglich also, dass Werder angesichts des Preisschilds und der Konkurrenz im Werben um den Rechtsfuß den Kürzeren zieht.