Nottingham verleiht Jota erneut

Olympiakos Piräus erhält Verstärkung aus der Premier League. Außenstürmer Jota Silva (26) wird für die kommende Saison samt Kaufoption an den griechischen Traditionsverein verliehen, teilt Nottingham Forest offiziell mit. Die vergangene Spielzeit verbrachte er schon vorübergehend bei Besiktas.

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