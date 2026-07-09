Nottingham verleiht Jota erneut
Olympiakos Piräus erhält Verstärkung aus der Premier League. Außenstürmer Jota Silva (26) wird für die kommende Saison samt Kaufoption an den griechischen Traditionsverein verliehen, teilt Nottingham Forest offiziell mit. Die vergangene Spielzeit verbrachte er schon vorübergehend bei Besiktas.
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Nottingham Forest can confirm that Jota Silva has joined Olympiacos FC on loan for the 2026/27 season, with the Greek side holding the option to make the deal permanent at the end of the campaign.— Nottingham Forest (@NFFC) July 9, 2026
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