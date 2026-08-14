Schnelles Angebot: Liverpool-Doppelschlag bei PSG?

Der FC Liverpool will auf dem Flügel womöglich gleich doppelt bei Paris St. Germain zuschlagen. Wie die ‚L‘Équipe‘ berichtet, wollen die Reds noch am Wochenende ein Angebot für Ibrahim Mbaye (18) abgeben. In der kommenden Woche soll dann ein möglicher Transfer von Bradley Barcola (23) anvisiert werden.

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PSG steht vor den Transfers von Mika Godts (21) und Ferran Torres (26) und hat in der Offensive somit zu viel Personal. An Mbaye sind auch einige Bundesligisten interessiert. In den vergangene Stunden habe aber vor allem Liverpool das Interesse intensiviert.