27 Millionen: David zum Medizincheck in Lille

Jonathan David lässt das Konto von KAA Gent in Kürze glänzen. Wie ‚La Dernière Heure‘ und ‚Het Laatste Nieuws‘ übereinstimmend berichten, kassiert der belgische Klub rund 27 Millionen Euro für den kanadischen Offensivspieler. Bonuszahlungen nicht eingerechnet. Das Geld kommt aus Frankreich.

Unter der Anzeige geht's weiter

Den Zuschlag bei David erhält OSC Lille. Der französische Erstligist hat nach dem Verkauf von Victor Osimhen (21) für 70 Millionen Euro zur SSC Neapel prall gefüllte Kassen. Beim 20-jährigen David will man entsprechend nicht mehr lange zögern.

Medienberichten zufolge absolviert der flexibel einsetzbare Offensivmann, der für Gent in 40 Pflichtspielen an 33 Toren direkt beteiligt war, noch heute seinen Medizincheck in Lille.