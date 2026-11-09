DFB & Bundesliga: Gouram vor Doppel-Wechsel?

Für Soufian Gouram stehen Wochen und Monate der Entscheidung an. Wie die ‚Bild‘ berichtet, buhlen im VfL Wolfsburg, der TSG Hoffenheim und dem FC Augsburg gleich drei deutsche Klubs um den Mittelfeldspieler von Hertha BSC. Auch Vereine aus England und Frankreich seien interessiert. Im kommenden Sommer läuft der Vertrag des 20-Jährigen bei der Alten Dame aus.

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Parallel zu einem Vereinswechsel bahnt sich auch ein Verbandswechsel an. Laut dem Boulevardblatt hat Gouram der estnischen A-Nationalmannschaft mitgeteilt, dass er sich andere Möglichkeiten offen halten wolle. Hannes Wolf, Trainer der deutschen U20, sei sehr an einer Verpflichtung des Youngsters interessiert, beide Verbände sollen derzeit am Wechsel arbeiten. Theoretisch könnte Gouram auch für Marokko auflaufen.