Mit einer starken Vorbereitung hatte Konstantinos Karetsas seinen Ruf als absolutes Toptalent bestätigt. Doch wie hat er sich bislang tatsächlich geschlagen? FT nimmt den BVB-Transfer unter die Lupe.
Bisherige Leistung: 3/6
Nach einem starken Bundesliga-Debüt gegen den HSV tat sich Konstantinos Karetsas etwas schwer. Kreislaufprobleme und eine Sprunggelenksverletzung hinderten ihn aber auch daran, in den richtigen Spielrhythmus zu kommen. Auch deshalb hat er noch kein Spiel über 90 Minuten absolviert und steht bei einer eher mageren Scorer-Ausbeute. Dennoch: Die Formkurve zeigt klar nach oben.
Potenzielle Leistung: 6/6
Daran, dass die bisher gezeigten Leistungen eine reine Momentaufnahme sind, gibt es keine Zweifel. Karetsas zeigt immer wieder in Momenten seine Genialität und untermauert, dass sich der BVB ein großes Talent geschnappt hat. Wenn er das konstanter abrufen kann, wird aus ihm ein Schlüsselspieler für die Mannschaft.
Preis/Leistung: 4/6
30 Millionen Euro zahlten die Dortmunder an den KRC Genk. Rein an den bisherigen Leistungen gemessen ist das viel Geld. Gleichzeitig würden Ole Book und Co. diese Summe wohl immer wieder für Karetsas ausgeben, da das Potenzial des 19-Jährigen so enorm ist.
Erwartungen erfüllt: 4/6
Mit einer starken Vorbereitung hat Karetsas selbst hohe Erwartungen geschürt. Gemessen daran, waren seine bisherigen Leistungen eher enttäuschend, gleichzeitig wird aber auch kaum jemand von einem Teenager in seiner ersten Saison erwartet haben, direkt zum Unterschiedsspieler zu werden.
Wiederverkaufswert: 6/6
Immer wieder hört man, dass der BVB in Karetsas den nächsten 100-Millionen-Spieler sieht. Bei positiver Entwicklung ist das alles andere als utopisches Wunschdenken.
Taktischer Fit: 5/6
Als filigraner Techniker scheint Karetsas auf dem Papier nicht gerade der Lieblingsspieler von Niko Kovac zu sein. Allerdings gibt er dem BVB-Spiel mit seiner Kreativität eine neue Dimension und kann so auch tiefstehende Gegner knacken. Gleichzeitig hat er auch schon bewiesen, dass er sich nicht zu schade ist, defensiv mitzuhelfen.
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