PSG: Marquinhos-Deal in Kürze

Innenverteidiger Marquinhos (28) wird seinen 2024 auslaufenden Vertrag bei Paris St. German wohl bald verlängern. „Wir sind schon sehr weit. Ich hoffe, dass sich das so schnell wie möglich konkretisiert“, äußerte sich der PSG-Kapitän im Anschluss an die gestrige 1:3-Niederlage in Lens.

Unter der Anzeige geht's weiter

Marquinhos bestreitet aktuell seine zehnte Saison für den französischen Hauptstadtklub. Der brasilianische Nationalspieler war im Sommer 2013 für 32 Millionen Euro von der AS Rom nach Paris gewechselt. Marquinhos blickt auf 386 PSG-Spiele und sieben Meisterschaften zurück.

Lese-Tipp

Topelf: Diese Stars sind ab Sommer vertragslos