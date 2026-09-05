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La Liga

Top-Quote: Drei Wechseloptionen für Baena

von Lukas Weinstock - Quelle: Caught Offside
Álex Baena jubelt zu den Fans @Maxppp

Álex Baena zieht offenbar Interesse aus der Premier League auf sich. Wie ‚Caught Offside‘ unter Berufung auf eine Quelle aus dem Umfeld des Spielers berichtet, beobachten Manchester City, Newcastle United und Aston Villa den Flügelspieler von Atlético Madrid. Im Raum stehe ein möglicher Transfer im Winter.

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In die neue Saison ist Baena mit vier Torbeteiligungen in drei Spielen sehr erfolgreich gestartet. Es dürfte schwer werden, Atlético von einem Verkauf des Leistungsträgers zu überzeugen. Vertraglich ist der spanische Weltmeister bis 2030 gebunden.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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