Weltmeisterschaft
Deschamps nominiert zwei Bundesligastars
1 min.
@Maxppp
Auch der Kader der französischen Nationalmannschaft für die Länderspielphase Ende März steht fest. Didier Deschamps nominiert mit Dayot Upamecano (27) und Michael Olise (24) vom FC Bayern München zwei Spieler aus der Bundesliga und setzt auch wieder auf Altstar N’golo Kanté (34/Fenerbahce).
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Equipe de France ⭐⭐ @equipedefrance – 14:03
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Cap sur les États-Unis avec 2 matchs face au Brésil 🇧🇷 et à la Colombie 🇨🇴
🔜 Rendez-vous lundi à Clairefontaine pour l’arrivée 😄
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Die Équipe Tricolore testet in der kommenden Woche gegen Brasilien (Donnerstag, 21 Uhr) und Kolumbien (Sonntag, 21 Uhr). Bei der Weltmeisterschaft im Sommer trifft der amtierende Vize-Champion in Gruppe I auf den Senegal, Norwegen und einen noch zu ermittelnden Playoff-Gegner.
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