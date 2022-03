Dynamo entlässt Trainer Schmidt

Alexander Schmidt ist nicht länger Cheftrainer von Dynamo Dresden. Wie die Sachsen offiziell bestätigen, wurde der Übungsleiter „mit sofortiger Wirkung freigestellt“. Sportgeschäftsführer Ralf Becker begründet die Entscheidung: „Wir befinden uns aktuell in einer sportlich schwierigen Situation. Die Spiele in diesem Jahr sind nicht so gelaufen, wie wir uns das alle gewünscht hätten. Und auch wenn wir prinzipiell vom eingeschlagenen Weg vollkommen überzeugt sind, erhoffen wir uns von einer Veränderung auf der Cheftrainerposition in dieser kritischen Phase der Saison einen zusätzlichen Schub im Kampf um den Klassenerhalt.“

Der gebürtige Augsburger hatte im April des vergangenen Jahres bei den Elbstädtern übernommen und feierte im Sommer den Aufstieg in die zweite Liga. Dort rangiert Dynamo aber im Keller auf Platz 14. Der Vorsprung auf den Relegationsplatz, den aktuell Hansa Rostock inne hat, beträgt lediglich einen Punkt. Interimsweise übernimmt Co-Trainer Ferydoon Zandi, neuer Cheftrainer soll laut der ‚Bild‘ zeitnah Guerino Capretti werden, der im Februar beim SC Verl entlassen wurde.