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Update Bundesliga

Zwei überraschende DFB-Rückkehrer

von Julian Jasch - Quelle: Transfermarkt.de
Josha Vagnoman im Einsatz @Maxppp

Es sickern weitere Informationen über den DFB-Kader für die anstehenden Testspiele Ende März gegen die Schweiz und Ghana durch. Laut ‚Transfermarkt.de‘ finden sich Anton Stach (27/Leeds United) und Josha Vagnoman (25/VfB Stuttgart) im Aufgebot von Bundestrainer Julian Nagelsmann wieder, das um 14 Uhr bekanntgegeben wird.

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Update (14:06 Uhr): Mittlerweile ist der gesamte Kader bekannt.

Mittelfeldspieler Stach wurde zuletzt 2022 für die A-Nationalmannschaft nominiert, bei Rechtsverteidiger Vagnoman liegt die letzte und einzige Nominierung rund drei Jahre zurück.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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