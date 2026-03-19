Zwei überraschende DFB-Rückkehrer

Es sickern weitere Informationen über den DFB-Kader für die anstehenden Testspiele Ende März gegen die Schweiz und Ghana durch. Laut ‚Transfermarkt.de‘ finden sich Anton Stach (27/Leeds United) und Josha Vagnoman (25/VfB Stuttgart) im Aufgebot von Bundestrainer Julian Nagelsmann wieder, das um 14 Uhr bekanntgegeben wird.

Unter der Anzeige geht's weiter

Update (14:06 Uhr): Mittlerweile ist der gesamte Kader bekannt.

Mittelfeldspieler Stach wurde zuletzt 2022 für die A-Nationalmannschaft nominiert, bei Rechtsverteidiger Vagnoman liegt die letzte und einzige Nominierung rund drei Jahre zurück.