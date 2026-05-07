Doppelte Transfer-Attacke auf Leverkusen

Seit der Winterpause gehört Montrell Culbreath fest zum Profikader von Bayer Leverkusen. Schnell entwickelte sich der 18-jährige Flügelspieler zu einem wichtigen Mitglied der Mannschaft. In sieben seiner bisherigen zehn Ligaeinsätzen stand Culbreath sogar in der Startelf von Trainer Kasper Hjulmand. Dass der U19-Nationalspieler große Entwicklungssprünge macht, ist auch der AS Rom aufgefallen.

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Die Giallorossi beobachten den Youngster sehr genau, berichtet der ‚Corriere dello Sport‘. Zeki Celik (29) wird Rom zum Saisonende nach Ablauf seines Vertrags verlassen, ein entsprechender Nachfolger wird gesucht.

Dabei hat die Roma das Bayer-Juwel wohl ganz weit oben auf dem Zettel. Vor allem auch, weil er im präferierten 3-4-2-1-System von Trainer Gian Piero Gasperini perfekt in die Rolle des Schienenspielers passen würde.

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Günstiger Preis

Die italienische Sportzeitung sieht in Culbreath eine Art Schnäppchen. Als mögliche Ablöse werden sieben bis acht Millionen Euro genannt. Die Gehaltsvorstellungen des jungen Kickers seien kein Problem für die Römer. Ob Bayer 04 ein Toptalent aus den eigenen Reihen – vertraglich bis 2030 gebunden – überhaupt abgeben würde, wird im Artikel nicht thematisiert.

Ein Scout des Serie A-Klubs wurde am vergangenen Wochenende zum Spiel gegen RB Leipzig (4:1) geschickt, um Culbreath zu beobachten. Außerdem wurden Notizen zu Xaver Schlager (28), der zum Saisonende ablösefrei wechseln darf, und Antonio Nusa (21) gesammelt. Die beiden Leipziger gelten ebenfalls als potenzielle Verstärkungen bei den Italienern.

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Heiße Spur zu Alajbegovic?

Culbreath ist darüber hinaus nicht der einzige Bayer-Profi, den die Roma gerne in den eigenen Reihen wüsste. Kerim Alajbegovic wurde in den vergangenen Wochen ebenfalls mit Rom in Verbindung gebracht. Der ‚Corriere dello Sport‘ berichtet jetzt, dass sein Vater Semin mit Ex-Roma-Legende Miralem Pjanic gemeinsam bei Sportdirektor Fredric Massara war, um einen potenziellen Wechsel seines Sohnes zu besprechen.

Dass Massara schon Anfang Juni seinen Posten bei der Roma verlassen wird, spielt dahingehend nur eine untergeordnete Rolle. Auch andere Funktionäre im Klub sollen mit den Transferzielen vertraut sein. Günstig wäre ein Alajbegovic-Deal aber nicht.

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Der 18-Jährige wechselt per Rückkaufoption nach der Saison für acht Millionen Euro von RB Salzburg zurück nach Leverkusen. Die Bayer-Bosse würden dem Bericht zufolge nur bei einer großen Gewinnspanne verhandlungsbereit sein und um die 30 Millionen Euro Ablöse für den aufstrebenden Offensivspieler fordern.

Weitere Klubs aus der Serie A haben parallel dazu ein Auge auf den bosnischen Nationalspieler geworfen. Auch Inter Mailand, der AC Mailand und die SSC Neapel sind interessiert, wobei die Roma bisher am aktivsten war. Ein Bieterwettstreit wäre für Leverkusen – sollte man sich für einen Weiterverkauf entscheiden – das Best-Case-Szenario.