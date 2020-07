Trainer-Entlassung in Huddersfield

Huddersfield Town zieht die Konsequenzen aus einer enttäuschenden Zweitliga-Saison. Wie der Championship-Verein mitteilt, muss Teammanager Danny Cowley (41) seinen Stuhl räumen. Dessen Bruder und Assistent Nicky Cowley wird ebenfalls vor die Tür gesetzt.

Noch in der vergangenen Saison spielten die Terrier in der Premier League. Nach dem Abstieg lief es für den ehemaligen Klub von Schalke-Trainer David Wagner überhaupt nicht: Huddersfield belegt aktuell nur Rang 17, gerade einmal fünf Punkte von der Abstiegszone entfernt.

📝 #htafc has today relieved Danny Cowley of his duties as Manager.



Assistant Manager Nicky Cowley will also depart the Club immediately.