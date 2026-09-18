Heftige Liverpool-Kritik: „Gescheiterte Galácticos“

Jamie Carragher sieht die Schuld für den schlechten Saisonstart des FC Liverpool mit nur einem Sieg aus den ersten vier Premier League-Partien nicht bei Coach Andoni Iraola. Das bekräftigt die Reds-Legende in seiner Kolumne für den ‚Telegraph‘: „Der neue Trainer muss diplomatisch mit den Folgen einer Transferpolitik von Liverpool umgehen, die den Verein auf einen riskanten und ungewohnten Weg geführt hat, der eher dem von Real Madrid ähnelt. So wie die Dinge stehen, befinden wir uns mitten in der gescheiterten ‚Galácticos‘-Ära von Anfield.“ Trotz der großzügigen Investitionen des Vereins seit dem Sommer 2025 habe Iraola einen komplett zusammengewürfelten Kader übernommen.

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Dieser müsse grundlegend überarbeitet werden, bevor wieder an Titel zu denken sei und das könne noch ein paar weitere Transferfenster erfordern. Carragher: „Eine unglaubliche Tatsache, wenn man bedenkt, wie viel bereits investiert wurde. Der baskische Trainer ist der erste bei Liverpool, der mit Neuzugängen im Wert von mehr als 700 Millionen Pfund (umgerechnet 815 Millionen Euro, Anm. d. Red.) arbeitet – und dabei zurecht das Gefühl haben kann, dass ihm schlechte Karten ausgeteilt wurden.“