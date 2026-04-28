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FCA forciert Brackelmann-Deal

von Fabian Ley - Quelle: Sky
Wilde Ballannahme von Calvin Brackelmann @Maxppp

Der FC Augsburg hat es offenbar auf Calvin Brackelmann abgesehen. Informationen von ‚Sky‘ zufolge befassen sich die Fuggerstädter konkret mit einer ablösefreien Verpflichtung des 26-jährigen Innenverteidigers von Zweitligist SC Paderborn.

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Insbesondere wenn der Aufstieg mit den aktuell zweitplatzierten Ostwestfalen nicht gelingen sollte, könnte die Personalie Brackelmann laut dem Bezahlsender beim FCA heiß werden. In der jüngeren Vergangenheit wurde der 1,96 Meter große Linksfuß auch mit dem 1. FC Köln in Verbindung gebracht.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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