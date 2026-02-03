Menü Suche
FC Bayern: Erneut Sorgen um Stanisic

von Fabian Ley - Quelle: Bild | tz
Josip Stanisic muss verletzt passen @Maxppp

Droht dem FC Bayern erneut ein Ausfall von Josip Stanisic (25)? Laut der ‚Bild‘ musste der variabel einsetzbare Verteidiger das Training am heutigen Dienstagvormittag vorzeitig abbrechen, nachdem ihn Jonathan Tah (29) am rechten Fuß getroffen hatte. Nach einer kurzen Behandlung habe Stanisic die Einheit zunächst fortgesetzt, diese wenige Minuten später aber endgültig beenden müssen. Der ‚tz‘ zufolge hatte Stanisic dabei auch Schmerzen am Knie.

Update (15:22 Uhr): Laut der ‚tz‘ handelt es sich nicht um eine „ernsthafte Verletzung“. Ob und wie lange Stanisic ausfallen wird, ist noch nicht klar.

Der kroatische Nationalspieler feierte erst am vergangenen Samstag beim 2:2-Remis gegen den Hamburger SV sein Comeback für die Münchner. Zuvor war Stanisic seit dem 11. Januar wegen einer Kapselbandverletzung im Sprunggelenk ausgefallen. Ob ihm nun die nächste Pause droht, ist zur Stunde unklar.

