Werder: Der Zeitplan bei der Trainersuche

Absteiger Werder Bremen will bereits innerhalb der nächsten Tage einen neuen Cheftrainer präsentieren. „Ich denke, dass wir Ende Mai, spätestens in den ersten Juni-Tagen, Klarheit haben werden“, kündigte Geschäftsführer Sport Frank Baumann bei ‚Sky‘ an, „es wird da einen intensiven und professionellen Recruiting-Prozess geben.“

„Wir müssen uns so aufstellen“, betont der schwer in der Kritik stehende Werder-Funktionär, „dass wir in der Lage sind, direkt wieder aufzusteigen.“ Zuletzt hatte sich Ole Werner, Trainer von Holstein Kiel, als Favorit auf den Posten herauskristallisiert. Auch der Österreicher Gerhard Struber (New York Red Bulls) wurde an der Weser gehandelt. Beide Kandidaten sollen allerdings nur im Falle des Klassenerhalts verfügbar gewesen sein.