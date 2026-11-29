Wegen der langen Ausfälle von Harry Kane (33) und Ismael Saibari (25) wird man beim FC Bayern darüber nachdenken, im Winter einen neuen Stürmer an Bord zu holen. Diskutiert wird, so ist zu vernehmen, unter anderem über Eric-Maxim Choupo-Moting (37), der einer Rückkehr in die bayrische Landeshauptstadt offen gegenübersteht.

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Auf den ersten Blick stellt sich die Frage, ob der 76-fache kamerunische Nationalspieler angesichts seines Alters überhaupt noch das Format besitzt, um den Münchnern auf dem Platz weiterzuhelfen. Zumal Choupo-Moting die vergangenen eineinhalb Jahre im Einsatz für RB New York in der MLS verbrachte und dort zuletzt so gut wie gar nicht mehr von Beginn an spielte.

Es lassen sich auf der anderen Seite aber auch drei Gründe ausmachen, warum sich die FCB-Bosse mit einer erneuten Zusammenarbeit mit dem gebürtigen Hamburger auseinandersetzen sollten. FT fasst die Pro-Argumente zusammen.

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1. Günstiges Paket

Choupo-Motings Vertrag in New York läuft Ende des Jahres ab, insofern wäre er ablösefrei zu haben. Darüber hinaus dürfte sein potenzielles Bayern-Gehalt überschaubar sein. Und: Der Neuner würde sich mit einem Vertrag über sechs Monate zufriedengeben.

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2. Kennt den FC Bayern

Von 2020 bis 2024 verdiente Choupo-Moting bereits seine Brötchen an der Säbener Straße. Er ist mit den Gegebenheiten folglich bestens vertraut – das ist insbesondere mit Blick auf eine potenziell kurzfristige Beschäftigung kein zu unterschätzender Faktor.

3. Keine Starallüren

Sowohl beim FCB als auch während seiner Zeit bei Paris St. Germain hat der 1,91 Meter große Rechtsfuß nie gestänkert, wenn er auf der Bank Platz nehmen musste. Auch jetzt wäre sich Choupo-Moting bewusst, dass er mit der Rückkehr von Kane und Saibari wieder ins zweite Glied rücken würde – ob das für andere Topstars gelten würde, ist zu bezweifeln.

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Was denken die Fans?

Laut Berater Roger Wittmann könnte sein Klient „natürlich“ zum FC Bayern zurückkehren – ohne große Anpassungsschwierigkeiten. Aber nur rund die Hälfte FT-User, die abgestimmt haben, ist der Meinung, dass der Rekordmeister bei Choupo-Moting zuschlagen sollte. Letztlich entscheiden die Verantwortlichen in München, die die Thematik sicherlich heiß diskutieren werden.