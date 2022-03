Mainz: Svensson hofft auf Burkardt-Verbleib

Bo Svensson geht davon aus, dass Shootingstar Jonathan Burkardt (21) über den Sommer hinaus Mainz 05 erhalten bleibt. „Unser Plan ist ganz klar, dass er auch nächstes Jahr hier spielt – ohne zu wissen, was vielleicht er denkt oder andere Vereine über Jonny denken“, sagt der dänische Coach im Gespräch mit dem ‚kicker‘. Bis 2024 ist Burkardt vertraglich an die Rheinhessen gebunden.

Auch bei Neu-Nationalspieler Anton Stach (23), dessen Vertrag am Bruchweg ebenfalls bis 2024 läuft, hofft Svensson auf einen Verbleib. „Anton spielt das erste Jahr Bundesliga, vor drei Monaten war er kein Stammspieler, jetzt ist er Nationalspieler und wird gehypt. Er ist ein sehr talentierter Spieler, aber es wird ihm sehr guttun, auf Dauer kontinuierlich in der Bundesliga zu spielen. Es gibt keinen Plan, ihn abzugeben, aber man weiß nie, was auf dem Markt passiert“, so Svensson.