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Offiziell Ligue 1

Rosenior übernimmt in Paris

von Martin Schmitz - Quelle: parisfc.fr
1 min.
Liam Rosenior bei einem öffentlichen Auftritt @Maxppp

Liam Rosenior hat eine neue Anstellung gefunden. Wie der Paris FC mitteilt, übernimmt der 41-Jährige das Traineramt beim französischen Hauptstadtklub und unterschreibt einen Vertrag bis 2028. „Liam Rosenior vereint alle Eigenschaften, die wir gesucht haben. Er ist ein moderner, anspruchsvoller Trainer, der dafür bekannt ist, sowohl die Spieler als auch die Mannschaft als Ganzes weiterzubringen“, lässt sich Sportdirektor Marco Neppe zitieren.

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Erst zu Jahresbeginn hatte Rosenior das Traineramt beim FC Chelsea angetreten, wurde aber bereits im April wieder entlassen. Seitdem war der gebürtige Londoner ohne Anstellung. In Paris löst der Ex-Profi Antoine Kombouaré ab, der den Job erst im Februar übernommen hatte.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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