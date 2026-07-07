Rosenior übernimmt in Paris

Liam Rosenior hat eine neue Anstellung gefunden. Wie der Paris FC mitteilt, übernimmt der 41-Jährige das Traineramt beim französischen Hauptstadtklub und unterschreibt einen Vertrag bis 2028. „Liam Rosenior vereint alle Eigenschaften, die wir gesucht haben. Er ist ein moderner, anspruchsvoller Trainer, der dafür bekannt ist, sowohl die Spieler als auch die Mannschaft als Ganzes weiterzubringen“, lässt sich Sportdirektor Marco Neppe zitieren.

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𝗟𝗶𝗮𝗺 𝗥𝗼𝘀𝗲𝗻𝗶𝗼𝗿 𝗻𝗼𝗺𝗺𝗲́ 𝗲𝗻𝘁𝗿𝗮𝗶̂𝗻𝗲𝘂𝗿 𝗽𝗿𝗶𝗻𝗰𝗶𝗽𝗮𝗹



Le Paris FC a le plaisir d'annoncer la nomination de Liam Rosenior au poste d'entraîneur principal de l'équipe masculine.



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Bienvenue à Paris, Liam ! 🔵 pic.twitter.com/QgfA7oam48 — Paris FC (@ParisFC) July 7, 2026

Erst zu Jahresbeginn hatte Rosenior das Traineramt beim FC Chelsea angetreten, wurde aber bereits im April wieder entlassen. Seitdem war der gebürtige Londoner ohne Anstellung. In Paris löst der Ex-Profi Antoine Kombouaré ab, der den Job erst im Februar übernommen hatte.