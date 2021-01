PAOK schnappt sich Kagawa

PAOK Saloniki hat sich die Dienste des zuletzt vereinslosen Shinji Kagawa gesichert. Wie der griechische Erstligist mitteilt, wird der 31-jährige Offensivspieler mit einem Vertrag bis 2022 ausgestattet. Seit Oktober befand sich der Japaner nach seinem Aus bei Real Saragossa auf Vereinssuche.

Aufgrund von finanziellen Problemen und Kagawas Status als einer von drei nominierbaren Nicht-EU-Ausländern wurde der Vertrag des Großverdieners im vergangenen Oktober vorzeitig aufgelöst. Für Saragossa stand der ehemalige BVB-Profi in 36 Pflichtspielen auf dem Platz, dabei gelangen ihm vier Treffer sowie zwei Assists.

香川真司がここにいる。真司、PAOKファミリーへようこそ!

Shinji Kagawa is Here. Shinji welcome to PAOK family!#KagawaIsHere #PAOK #transfers #RiseUp @S_Kagawa0317 pic.twitter.com/itvrJW1AKs