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Rekordablöse: Bundesliga-Duo will Baur

von Lukas Weinstock - Quelle: Transfermarkt.de
Mika Baur im SCP-Trikot @Maxppp

Dem SC Paderborn droht im Sommer ein Abschied von Mika Baur. Der SV Werder Bremen und der VfL Wolfsburg sind laut ‚Transfermarkt.de‘ die heißesten Anwärter auf eine Verpflichtung des 21-Jährigen. Zudem seien weitere Klubs aus dem In- und Ausland am zentralen Mittelfeldspieler interessiert, der den nächsten Karriereschritt anvisiert.

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Dem Bericht zufolge könnte Baur zum internen Rekordverkauf des SCP aufsteigen. Die aktuelle Rekordablöse liegt bei 4,5 Millionen Euro, die der VfL Wolfsburg im vergangenen Sommer für Aaron Zehnter (21) überwies. Der SC Freiburg ließ für Baur, dessen Vertrag in Paderborn 2027 ausläuft, kürzlich eine Rückkaufoption verstreichen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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